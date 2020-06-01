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اقتصاد

الإحصاء: 8.9 % تراجعا في الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة خلال شهر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:36 م
ملابس
ملابس
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آية الجارحي
انخفض الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 96.21  خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020حيث بلغ 105.63 بنسبة انخفاض قدرها   8.9% نظرا لحالة السوق، وذلك وفقا لبيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التبغ 191.57 خلال شهرفبراير2020مقارنة بشهر يناير2020 حيث بلغ 200.59 بانخفاض قدره 4.5٪ وذلك بسبب الإنتاج الموسمي وحالة السوق.

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وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2020. 

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISICRev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).  

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