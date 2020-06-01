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رياضة

لايبزيج يتفوق على كولن 4-2 في الدوري الألماني.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي لايبزيج، على مضيفه نادي كولن، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، من الدوري الألماني.


افتتح جون كوردوربا التسجيل لكولن في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل التشيكي باتريك شيك، النتيجة للايبزيج، في الدقيقة 20 .


وفي الدقيقة 38، سجل كريستوفر نكونكو الهدف الثاني للضيوف، بعد تمريرة رائعة من زميله كونراد لايمر، لينتهي الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين مقابل هدف.


وفي الشوط الثاني، استطاع المتألق تيمو فيرنر تسجيل الهدف الثالث للايبزيج في الدقيقة 53، ليقلص بعدها موديست النتيجة لكولن في الدقيقة 55.


وفي الدقيقة 57، أكد أولمو تفوق فريقه لايزيج، بتسجيل الهدف الرابع، ليفوز الضيوف بالثلاث نقاط.


وبتلك النتيجة، ارتقى نادي لايبزيج للمركز الثالث، بعد رفعه لرصيده لـ 85 نقطة، بينما ظل نادي كولن في  المركز الحادي عشر، برصيد 34 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثلاثين من البوندسليجا يوم الأربعاء القادم.
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