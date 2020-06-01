عضو اللجنة العليا للفيروسات: عدد الإصابات بكورونا بمصر سيصل 40 ألف حالة نهاية الشهر الحالي..فيديو

أكد عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات ب وزارة التعليم العالى ، أنه من المتوقع أن تصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.





أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورون ا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين فى القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم. وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية on ،





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وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، وهي الوسيلة الأمنة للمواطنين للوقاية من الفيروس.





وأشار عادل خطاب أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقى المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.



