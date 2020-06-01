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عضو اللجنة العليا للفيروسات: عدد الإصابات بكورونا بمصر سيصل 40 ألف حالة نهاية الشهر الحالي..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 م
عادل خطاب، عضو اللجنة
عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى
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محمود محسن
أكد عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أنه من المتوقع أن تصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية on ،  أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين فى القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم.

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وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، وهي الوسيلة الأمنة للمواطنين للوقاية من الفيروس.

وأشار عادل خطاب  أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقى المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى،أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".
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