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محافظات

للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:54 م
فض فرح شعبي بالزقازيق
فض فرح شعبي بالزقازيق
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محمد الطحاوي
شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة برئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة يرافقة المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة حملة مكبرة لمتابعة مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتطبيق قرار غلق المحال خلال ساعات الحظر.

 أسفرت الحملة عن فض فرح شعبي بقرية حوض الطرفة دائرة الوحدة المحلية بشنبارة، وتم تفريق المواطنين وفض التجمع، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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أكد "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق استمرار رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال والغاء التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم شن حملة مكبرة بدائرة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة لضبط المحال المخالفة لقرار الحظر وفض اي تجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "فاروق" إلى أنه أسفرت الحملة عن فض فرح شعبي بقرية حوض الطرفة وتم تفريق التجمعات وحث المواطنين علي الالتزام بقرار رئاسة الوزراء ومحافظ الشرقية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فض فرح شعبي بالزقازيق .. شاهد
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