AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تشتعل التظاهرات في الولايات المتحدة لليوم السادس على التوالي احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة، والتي وصلت إلى حد العنف والنهب والتخريب على مرأى ومسمع ومراقبة من العالم، الذي لم يكتف بالمشاهدة فقط، وانضم إليها على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا وعمليات الإغلاق أو عودة الحياة جزئيا فقط في معظم دول العالم.

وتجمع المتظاهرون خلال عطلة نهاية الأسبوع العاصمة البريطانية لندن والألمانية برلين ومدبنة أوكلاند النيوزلندية، من بين مدن أخرى، للاحتجاج على وحشية الشرطة تضامنًا مع الحشود الأمريكية.

وفي لندن ، خرج المتظاهرون في ميدان ترافلجار صباح الأحد، في تحد لتدابير إغلاق بريطانيا التي تحظر التجمعات الكبيرة.

وسار بعض المشاركين إلى السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز بالعاصمة.

وتجمعت حشود في برلين أمام السفارة الأمريكية يومي السبت والأحد. وارتدى المشاركون الكمامات وحملوا لافتات تقول "حياة السود مهمة" و "العدالة لا تستطيع الانتظار".

وفي فرنسا ركب نشطاء- يرتدون ملابس سوداء وأقنعة للوجه- سياراتهم، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا يمكنني التنفس" و "كلنا جورج فلويد" و "العنصرية تخنقنا" في باريس يوم الاثنين.

ووصف منظمو الاحتجاج فيديو مقتل جورج فلويد في مينيابوليس بأنه "سريالي ولا يطاق" ، ودعوا جميع الأفراد الذين لديهم حس العدالة إلى إدانة الجريمة العنصرية التي ترتكبها الشرطة، واصفة إياها بأنها حدث "عادي" في الولايات المتحدة.

 وفي الدنمارك، سمعت هتافات "لا عدالة ولا سلام" في شوارع كوبنهاجن يوم الأحد، بينما كان المتظاهرون يسيرون في مسيرة وفاة فلويد. واحتشد البعض خارج السفارة الأمريكية بالعاصمة الدنماركية.

وفي ميلانو الإيطالية، جثى المتظاهرون على ركبهم وتظاهروا بخنق أنفسهم فوق لافتات تقول "لا أستطيع التنفس" بالقرب من القنصلية الأمريكية في المدينة يوم الخميس.

وفي سوريا، رسم الفنانان السوريان عزيز أسمر وأنيس حمدون لوحة جدارية تصور جورج فلويد في بلدة بنش، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ، يوم الاثنين.

وفي المكسيك، علقت صور فلويد على السياج خارج السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، إلى جانب الزهور والشموع واللافتات التي تقول "العنصرية تقتل هنا وهناك وفي جميع أنحاء العالم".

وفي أيرلندا، تدفق المتظاهرون في شوارع وسط مدينة دبلن يوم الاثنين وهم يهتفون "لا أستطيع التنفس" بينما نُظم احتجاج أصغر في ضاحية بلانكاردستاون.

وقالت المتحدثة آنا هيريفين لشبكة سي إن إن:"الناس في أيرلندا يرون ما يحدث ونحن غاضبون ومحبطون. لقد كان الاحتجاج عرضًا للتضامن مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، ولكنه كان أيضًا موقفًا موحدًا ضد العنصرية المتوطنة، التي تشكل تهديدًا عالميًا".

وقالت:"فيما يتعلق بالاحتجاجات التضامنية مع حركة في بلد آخر، كانت هذه أكبر عملية رأيتها".

وجرت احتجاجات على مقتل فلويد في مواقع متعددة في جميع أنحاء نيوزيلندا يوم الاثنين. نظم الآلاف المظاهرات والاعتصامات في مدن بما في ذلك أوكلاند وكريستشيرش، في حين تحدت الحشود من المطر لتحذيرهم في ويلينجتون.

كما تم تنظيم العديد من الاحتجاجات في كندا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث احتشدت الحشود ضد وحشية الشرطة المزعومة.

ويوم السبت، ردد المتظاهرون في تورنتو شعارات مرتبطة بحركة "عودة الحياة".

والأحد، تجمع الآلاف في فانكوفر للتعبير عن تضامنهم مع المحتجين الأمريكيين.

تجمع سكان في كراكوف ببولندا في القنصلية الأمريكية مساء الأحد.  حيث أشعلوا بعض الشموع لجورج فلويد.

وفي أستراليا، اجتمعت مجموعة كبيرة في منطقة الأعمال المركزية في بيرث يوم الاثنين لإجراء احتجاج حياة السود، بالإضافة إلى التعبير عن التضامن مع المتظاهرين الأمريكيين، كان المتجمعون يتظاهرون أيضًا ضد معاملة الأقليات والجماعات الأصلية في أستراليا.
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
مقتل جورج فلويد.. العالم يتظاهر ضد العنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار المظاهرات الغاضبة في واشنطن ومدن أمريكية أخرى بعد مقتل فلويد ..فيديو

ترامب عن المحتجين أمام البيت الأبيض: مجموعات منظمة ليس لهم علاقة بجورج فلويد

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بأوكلاند وسط احتجاجات جورج فلويد

اعتقال أكثر من 340 شخصا في مدينة نيويورك وسط احتجاجات جورج فلويد

مشهد طريف في مظاهرات أمريكا.. متظاهرة تترك محلات المجوهرات والهواتف الثمينة وتسرق تورتة

ترشيحاتنا

بوابة أمل كبيرة .. أشرف الفقي: عقار ريمديسيفير سلاح فتاك لقتل كورونا.. فيديو

إبراهيم فايق يعلن موعد عودة تدريبات الأندية

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق: سياسة مصر في التعامل مع أزمة كورونا أفضل من أمريكا ..فيديو

طرائف المظاهرات.. أمريكي يسرق دبابة عسكرية ويهرب من الشرطة

الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال