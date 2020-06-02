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تعليم

المعهد الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين يجدد اعتماد درجتي البكالوريوس والماجيستير بالأكاديمية العربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:03 ص
المعهد الملكي البريطاني
المعهد الملكي البريطاني للمهندسين المعماريين
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أ ش أ
جدد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين RIBA اعتماده لدرجتي الماجستير والبكالوريوس لقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. 

وبحسب بيان الاكاديمية فإن تجديد الاعتماد، يضع الاكاديمية ضمن أفضل مؤسسات التعليم في المنطقة، وبموجب هذا الاعتماد توثق شهادات خريجي الحاصلين على درجتي الماجيستير والبكالوريوس، من قبل المعهد الملكي للمعماريين البريطانين وذلك لمدة ٥ سنوات جديدة اعتبارا من فبراير ٢٠٢٠. 

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية، أن حصول الاكاديمية على ذلك الاعتماد يؤكد ما تتسم به من ضمان فاعل للجودة تم التحقق منه وفقًا للمعايير الدولية، وهذا يعزز مكانة الاكاديمية على المستوى الدولي، ويدعم استمرارية الارتقاء والتميز وتطوير شراكاتها مع المؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاعتماد من هيئة مثل RIBA هو عبارة عن عملية ضمان جودة تتم وفقًا لتقييم البرامج من قبل هيئة خارجية، لافتا إلى أنه في حالة الوفاء بالمعايير المطلوبة، تُمنَح الجامعة أو الأكاديمية الاعتماد الأكاديمي.

وقال رئيس الاكاديمية: من المؤكد أن الحصول على مؤهل تعليمي من جامعة عالمية معتمدة يكسب خريج الاكاديمية ميزة تنافسية في سوق العمل.

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