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سيارات

بسبب كورونا.. فيات تسترد أموال الإعانات من 24 ألف موظف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت صحيفة "ديترويت نيوز" عن أن شركة فيات كرايسلر للسيارات (FCA) طلبت من 24,000 موظف في الولايات المتحدة قامت بتسريحهم مؤقتًا سداد مئات الدولارات "كمدفوعات زائدة" من إعانات البطالة التكميلية التي قدمتها  لهم مؤخرًا.


ودخلت أموال إعانات البطالة الإضافية لعمال فيات حيز التنفيذ بأثر رجعي من الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وذلك عندما دفعت FCA مزايا تكميلية للأسبوع الثاني بعد إغلاق مصانع أمريكا الشمالية، وقد أعلنت الشركة منذ ذلك الحين أنها ستمنع جزء من الإعانات بشكل مؤقت وذلك لتعويض الأموال التي تم دفعها فوق حاجز الـ 74%.


وينص العقد الذي تم التصديق عليه بين نقابة عمال السيارات المتحدة وFCA العام الماضي أن تقدم الشركة "إعانات البطالة التكميلية" للعمال المسرحين مؤقتًا بنسبة تصل إلى 74% من أجورهم المعتادة والتي تكافيء 40 ساعة عمل في الأسبوع .


ومؤخرا، أصبحت الحكومة الأمريكية تقدم مبلغ إضافي قدره 600 دولار في الأسبوع إلى العاطلين، وذلك عن طريق قانون مكافحة تأثيرات فيروس كورونا للإغاثة والأمن الاقتصادي، وهو ما يعني أن إجمالي الإعانات التي تلقاها عمال فيات كرايسر تخطت حاجز الـ 74% المتفق عليها.


الجدير بالذكر أن المبلغ الذي سيتم استرداده من قبل FCA يبلغ في المتوسط 500 دولار أمريكي لكل عامل، وستقوم الشركة بخصمها من واقع الإعانة المقدمة بواقع 100 دولار لكل أسبوع، في حين أن البعض قام برد المبلغ كاملًا دفعة واحدة، ولكن على ما يبدو، ليس الجميع سعداء بسداد تلك الأموال.

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