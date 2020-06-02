بالأبيض و الأسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





ظهرت سمية الخشاب فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة و أتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الاسود و الأبيض، وقد حمل التصميم شريف ناصر.





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كما تميزت إطلالة سمية الخشاب بأنها كشفت عن قوامها الرشيق، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير تجميل أمين مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمال ملامحها، وأعتمدت على تسريحة ذيل الحصان.







