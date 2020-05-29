بـ فلتر غريب| سمية الخشاب بإطلالة مختلفة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد





وتألقت سمية الخشاب ، مرتدية قميصا انيقا باللون الزيتى ومطعما بنقشات بسيطة من الدانتيل تبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى المكياج على اللون الأسود والبنى للعيون، ووضعت أحمر الشفاه بلمسات بسيطة تتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تبرز جمال إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة باللون الأزرق.



