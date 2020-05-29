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مرأة

بـ فلتر غريب| سمية الخشاب بإطلالة مختلفة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:01 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة، مستخدمة خاصية فلتر الصور.

وتألقت سمية الخشاب، مرتدية قميصا انيقا باللون الزيتى ومطعما بنقشات بسيطة من الدانتيل تبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى المكياج على اللون الأسود والبنى للعيون، ووضعت أحمر الشفاه بلمسات بسيطة تتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تبرز جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة باللون الأزرق.

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