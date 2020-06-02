الجيش الليبي يقصف معسكر الرحبة في تاجوراء غرب طرابلس

ذكرت وسائل إعلام عربية عن قصف الجيش الوطني الليبي لمعسكر الرحبة بتاجوراء غرب طرابلس الليبية.





وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا ، للقتال من المليشيات المسلحة.





ووفقًا للمرصد، نقلت الحكومة التركية، 400 من المرتزقة السوريين المواليين لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11600.





وأوضح المرصد أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 شخص.





وكانت مصادر بالجيش الليبي كشفت، في تصريح لـ "العربية"، أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا.