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رياضة

ستاد نادي الزمالك وسداد اشتراكات الأعضاء عبر "فوري".. أبرز تصريحات مرتضى منصور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:31 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
تحدث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حول العديد من الملفات الخاصة بالقعة البيضاء واستئناف النشاط الرياضي والتي جاءت كالتالي :


أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي.


أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خلافه مع  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لا يمكن أن يحول بينه وبين  دعمه لحفيد الخطيب من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطة النادي من أجل بناء استاد خاص للفريق خلال الفترة المقبلة.


حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي الاطمئنان علي حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
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