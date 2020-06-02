كثافات متوسطة بالدائري.. النشرة الصباحية لحالة الطرق الرئيسية والصحراوية

وقالت المصادر إن الطريق الدائري يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوصلة من محور المريوطية حتى مخرج طريق الإسكندرية الصحراوي والعكس.





كما يشهد الطريق كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد.





وتظهر كثافات مرورية متوسطة على مناطق السلام باتجاه طريق الاسماعيلية الصحراوي.





كما يشهد الطريق كثافات مرورية أعلى مخرج طريق الإسكندرية الزراعي، وأعلى مناطق امبابة.





بينما يشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين.





ويشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة في القادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.





شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية الرئيسية.فيما تستقر الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي.