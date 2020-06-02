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فن

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد أزواج الفنانة زيزي مصطفى

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزى مصطفى والتي تعد من الفنانات المصريات اللاتي تمكن من حجز مكانة فنية خاصة في أذهان المشاهدين. 

بدأت مع فليم "البوسطجى"، والذى كان بمثابة انطلاقة فنية لها كما تميزت الفنانة زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيوينة مثل: أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، ورجل فى زمن العولمة , وراجل وست ستات. 

وكانت الراحلة قد تزوجت ثلاثة مرات الأولى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الفنان محمد خيرى، وأخيرًا من الفنان يسرى مصطفى، ولكنها انفصلت عنه أيضا.

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