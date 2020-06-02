فى ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد أزواج الفنانة زيزي مصطفى

بدأت مع فليم "البوسطجى"، والذى كان بمثابة انطلاقة فنية لها كما تميزت الفنانة زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيوينة مثل: أبنائى الأعزاء.. شكرًا، وأحلام الفتى الطائر، وليالى الحلمية، وريا وسكينة، ورجل فى زمن العولمة , وراجل وست ستات.



