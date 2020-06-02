مصر تنافس 8 دول عربية للفوز بمقعد عضوية المجلس العالمى للاعبين القادة





وصرحت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة، بأن هذا الاجتماع والذى يعد الثانى للاعبين القادة بعد تشكيل مجالس للاعبين فى برامجهم وتمثليهم فى هذا المجلس الإقليمى، وقيامهم بعقد اجتماعات دورية لهم فى بلادهم، وعقد اجتماعهم الأول بالقاهرة أكتوبر الماضى، فكان من الضرورى عقد هذا الاجتماع وهو الثانى من عمر هذا المجلس، وبسبب ظروف كورونا وما يمر بها العالم والمنطقة من أحداث ولأهمية وضرورة هذا الاجتماع تم عقده من خلال المنصة الافتراضية زووم.





وأضافت أن المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، حرص على إلقاء محاضرة مهمة حول التخطيط الإستراتيجي.



وأوضحت أنه وبخلو مقعد عضو المجلس العالمى للاعبين القادة، والذى كانت تشغله التونسية ندى الرشيد سيتم اختيار لاعبا من الدول التسع المشاركة فى هذه الاجتماع وهى مصر، الإمارات، لبنان، الكويت، المغرب، سوريا، البحرين، عمان، الأردن للفوز بهذا المقعد.



وأشارت جاب الله إلى أنه خلال جلسة من جلسات الاجتماعات سوف تتاح الفرصة لكل لاعب بتعريف الكامب بنفسه والتحدث عن طموحاته وأحلامه وما يريده من هذا المجلس والدور الذى يمكنه أن يلعبه خاصة وأنه يتكون من لاعبين من مناطق العالم السبع.

وأكدت أن التونسية ندى الرشيد سوف تتحدث عن المجلس العالمى، ودوره وما قامت به خلال فترة عضويتها، خاصة وأن العام الماضى قد شهد انعقاد أول مؤتمر عالمى للاعبين القادة فى الدينمارك بحضور لاعبين قادة من مختلف دول العالم، ومن ثمة كان من المهم وقبل اختيار عضو المجلس العالمى الجديد الاستماع إلى ممثلة المنطقة فى المجلس العالمى، وفتح باب الترشح لهذه العضوية من بين اللاعبين القادة المشاركين فى هذا الاجتماع.

ويمثل مصر فى هذه الاجتاعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد)، كريم الزينى (لاعب قائد)، فريدة حسنى (لاعبة قائدة)، وهايدى ياسر (لاعبة قائدة)، شريف محمد ندى (لاعب قائد)، ومريم عزب (لاعبة قائدة)، ملك حسنى (مرافق)، وطارق محسن (مدير برنامج اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصرى).