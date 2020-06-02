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محافظات

وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بالمنوفية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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محمد امين
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعاتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.


وأكد المحافظ على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بكل مدن وأحياء المحافظة وذلك لمدة ستة أشهر مع استمرار إصدار التراخيص بكافة قري المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلي أن الهدف هو خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون علي المخالفين. 

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بكافة أنواعها سواء بدون ترخيص أو تجاوز في ارتفاعات المباني أو مخالفة خط التنظيم أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمباني وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل الفوري في هذا الشأن.
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