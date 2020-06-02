لمواجهة كورونا.. وقف الإجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحي لمدة شهرين في المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وقف جميع الإجازات للعاملين بالقطاع الصحي في نطاق المحافظة ( أعضاء المهن الطبية ، العاملين بهيئة التمريض، الإداريين ) وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.





يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.



