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محافظات

لمواجهة كورونا.. وقف الإجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحي لمدة شهرين في المنوفية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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محمد امين
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وقف جميع الإجازات للعاملين بالقطاع الصحي في نطاق المحافظة ( أعضاء المهن الطبية ، العاملين بهيئة التمريض، الإداريين ) وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.


يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وشدد المحافظ على  ضرورة التعامل بحزم مع  أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا علي تقديم كل أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول للعبور من هذه المرحلة.
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