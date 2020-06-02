بعد انتشارها على السوشيال ميديا .. أضرار وضع الحنة على البشرة والشفايف

أثارت الفتيات جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر صور لهن أثناء وضع الحنة على الشفايف والوجه باعتبارها موضة جديدة.





وبالرغم من فوائد الحنة العديدة للشعر والتي تعتبر علاجا فعالا لبعض مشكلات الشعر مثل القشرة وسقوط الشعر، إلا أن أضرارها على الجلد جسيمة.





وحذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية أكثر من مرة من رسم الحنة على الجلد لأنها تسبب آثار حروق وآلام مبرحة.





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وأشار موقع healthline إلى أن أضرار الحنة على الشفايف والبشرة تتمثل في التالي:





تحتوي الحنة على بعض المواد الخطيرة التي تسبب الالتهابات مثل الإكزيما.





وضع الحنة على الشفاه يسبب الانتفاخ.



