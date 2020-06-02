الشرطة الأمريكية تعتقل 7200 شخص في 43 مدينة منذ بدء احتجاجات جورج فلويد

جورج فلويد، حسب تقارير شبكة سي بي إس. اعتقلت قوات الامن الأمريكية أكثر من 7200 شخص في 43 مدينة أمريكية خلال ايام الجمعة والسبت والأحد خلال المظاهرات الغاضبة على مقتل المواطن الامريكي ذي البشرة السوداء، حسب تقارير شبكة سي بي إس.





الشرطة الامريكية للمقبوض عليهم تهما بالسطو والحرق العمد والاعتداء المشدد وأعمال الشغب، من بين أمور أخرى، وفقًا لمراجعة أجرتها شبكة سي بي إس نيوز. ووجهتللمقبوض عليهم تهما بالسطو والحرق العمد والاعتداء المشدد وأعمال الشغب، من بين أمور أخرى، وفقًا لمراجعة أجرتها شبكة سي بي إس نيوز.









ووقعت الاعتقالات في الوقت الذي اجتاحت فيه أمريكا احتجاجات على وحشية الشرطة ضد السود، بدأت المسيرات والمظاهرات بشكل سلمي، ولكن انتهى العديد منها بالعنف والحرق العمد والتخريب والنهب.





واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو والعديد من المدن الأخرى عندما كسروا حظر التجول للتجمع.





وقامت الشرطة بتمزيق الحشود بقنابل الغاز لتفريقهم ، وواجهت اتهامات باستخدام القوة المفرطة.