خلال 9 أشهر.. كيما تتحول للربحية وتسجل 42 مليون جنيه أرباحا

كشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، تحولها للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.





وقالت الشركة في بيان اليوم، الثلاثاء، إنها حققت أرباحًا بلغت 42.915 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 17.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

















وأضافت: "بلغت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة نحو 165.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 261.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي".







وكانت كيما حققت أرباحًا بلغت 42.78 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 3.2 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.







وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 120.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

