AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بمد محافظات الصعيد بالأسمدة من مصنع كيما بأسوان

الأحد 15/مارس/2020 - 08:02 ص
الأسمدة
الأسمدة
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن محافظات الصعيد تعانى من عدم توافر الأسمدة ، مطالبا بضرورة مد محافظات الصعيد بالأسمدة من مصنع كيما بأسوان بدلا من مصنع الأسمدة بأبو قير.


وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توفير الأسمدة من مصنع كيما بأسوان يخفف من تكلفة النقل نظرا لقرب المسافة من محافظات الصعيد ، بدلا من اللجوء لمحافظات الوجه البحرى التى ستتطلب تكلفة كبيرة في النقل.


وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الفلاحين كانوا يحصلون على مستلزماتهم من الأسمدة والإنتاج عن طريق البنك الزراعى المصرى والذى كان يسهل السداد ، إلا أنهم الآن يحصلون على مستلزماتهم من التعاونيات الزراعية والتى تطلب بدفع المبالغ مقدما لعدم وجود أرصدة بها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مزايا وعيوب الزراعة العضوية.. الفلاحين: قليلة الإتاجية ولايمكنها سد الاحتياجات مع الزيادة السكانية.. الزراعيين: السيسي حريص على صحة المواطن بتطبيقها.. وعبدالستار يناشد بمنع استخدام المبيدات المغشوشة

برلماني: كارت الفلاح سيوفر مستلزمات الإنتاج والخدمات للمزارعين

ترشيحاتنا

مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

شاهد| لقطات جوية لعاصفة رملية تضرب الخرطوم

أحمد سامي يعلن ضم عصام الحضري لجهازه المعاون

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اطمأنوا الدولة اتخذت إجراءات احترازية.. وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء الدوري

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون .. جوجل ترد على ترامب

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية

مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

كورونا يهدد البيئة .. قتال عنيف بين مئات القرود على موزة