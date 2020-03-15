نائب يطالب بمد محافظات الصعيد بالأسمدة من مصنع كيما بأسوان

قال النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن محافظات الصعيد تعانى من عدم توافر الأسمدة ، مطالبا بضرورة مد محافظات الصعيد بالأسمدة من مصنع كيما بأسوان بدلا من مصنع الأسمدة بأبو قير.





وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توفير الأسمدة من مصنع كيما بأسوان يخفف من تكلفة النقل نظرا لقرب المسافة من محافظات الصعيد ، بدلا من اللجوء لمحافظات الوجه البحرى التى ستتطلب تكلفة كبيرة في النقل.





وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الفلاحين كانوا يحصلون على مستلزماتهم من الأسمدة والإنتاج عن طريق البنك الزراعى المصرى والذى كان يسهل السداد ، إلا أنهم الآن يحصلون على مستلزماتهم من التعاونيات الزراعية والتى تطلب بدفع المبالغ مقدما لعدم وجود أرصدة بها.



