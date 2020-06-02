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أخبار العالم

جو بايدن لـ ترامب والكونجرس: عليكم إصلاح النظام الشرطي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:59 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أن الرئيس دونالد ترامب، مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ، مطالبًا إياه بالاهتمام بكل الأمريكيين وليس ممولي حملته فقط.


ودعا بايدن، خلال مؤتمر صحفي له، ترامب إلى تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أية مشكلات.


وأعرب عن رفضه استخدام الشرطة العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين، مؤكدا ضرورة وجود قوات أمن مجتمعية حقيقية تتصرف بشكل صحيح.


ودعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، الكونجرس إلى التصرف والعمل على سن قوانين لإصلاح النظام الشرطي.


وأكد أنه من حق المواطنين أن يحتجوا ويتظاهروا للتعبير عن مطالبهم، وعلينا توخي الحذر حيال العنف الذي مارسه الرئيس بحق الاقتصاد ومساعي تحقيق العدالة.


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