غدا .. قطع المياه عن شبين القناطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر غدا الأربعاء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس لتركيب 4 طلمبات بمحطة المياه المرشحة بعرب جهينة.









وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة وعدم الاستخدام المباشر عقب عودتها نظرا لعكارة المياه.









وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.









وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية اعلنت عن قطع المياه عن مدينة قها من الساعة الثانيه ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء وذلك لعمل صيانة لشبكات المياه.









وقالت الشركة انه تم تخصيص أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.