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حوادث

مخصص لتخزين معدات سينمائية.. 10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بعقار في حي الهرم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق هائل التهم عقارا مخصصا لتخزين معدات التصوير السينمائي بحي الهرم، ولم يسفر الحريق عن اية اصابات او وفيات.




تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار مكون من ٤ طوابق بشارع المجزر الآلي بالهرم، وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بـ ١٠ سيارات اطفاء لاخماد الحريق، وتولت قوة امنية ترأسها العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم فرض كردون امني حول العقار وابعاد الاهالي منعا لوقوع اصابات. 


وتمكنت قوات الاطفاء من محاصرة النيران التي امتدت للعقار بالكامل والتهمت محتوياته دون اصابات او خسائر بشرية. 


وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بأن العقار مكون من ٤ طوابق الاول مسجد وباقي الطوابق مخصصة كمخازن لمعدات تصوير سينمائي وملابس سينمائية يقوم مالكها بتأجيرها لاستوديوهات التصوير، وتبين ان تلك المعدات والملابس ساعدت علي اشتعال النيران وامتدادها بشكل سريع. 


وتجري الاجهزة الامنية تحرياتها لبيان سبب الحريق وما اذا كان ماسا كهريائيا من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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