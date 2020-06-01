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حوادث

تسلقا أسطح عمارة تحت الإنشاء..الحماية المدنية بأسوان تنقذ حياة طفلين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:35 ص
الحماية المدنية بأسوان
الحماية المدنية بأسوان تنقذ حياة طفلين
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان اليوم من إنقاذ حياة طفلين صغيرين تسلقا أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

وكان بلاغ قد وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، من مواطنة شاهدت طفلبن فى مرحلة مبكرة من العمر يلعبان فوق سطح عمارة تحت الإنشاء بدون أسوار.

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وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمنطقة العقاد وسط مدينة أسوان.

وأتضح أن المبنى تحت الإنشاء مكون من 5 طوابق بمنطقة العقاد حيث صعدا إلى الأعلى فوق سطح بدون أسوار.

وتدخل رجال الحماية المدنية وأنقذوا الطفلين بعد إنزالهما من أعلى سطح هذا المبنى.
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