متحدث البرلمان ينعى شهداء الجيش الأبيض.. ويطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بتكريم أسرهم

نعى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، شهداء الأطباء من فرق الجيش الأبيض المتوفين إثر مواجهتهم وعلاجهم لمصابي فيروس كورونا المستجد.
وأكد النائب، أن جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وكل من ينتمون للمنظومة الصحية هم الصقور والبواسل والأبطال الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتوجه "حسب الله" فى بيان أصدره اليوم بخالص العزاء لأسر الشهداء متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يسكنهم فسيح جناته، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض انحياز لمصر وشعبها ولم يتردد أبطال هذا الجيش لحظة في تقديم أرواحهم فداءً لمصر وشعبها فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا وأحبط جميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم الجماعة المارقة وجميع المتربصين بهذا الوطن.
وطالب الدكتور صلاح حسب الله، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أسماء شهداء جيش مصر الابيض على مختلف الميادين والشوارع والمؤسسات بالدولة؛ تخليدًا لهم وتكريما لأسرهم ومعاملة جميع الشهداء المنتمين للمنظومة الصحية مثل شهداء مصر الأبرياء من صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.
وأعرب الدكتور صلاح حسب الله، عن أسفه الشديد لبعض المغيبين الذين انتقدوا أداء جيش مصر الأبيض وتلقفت فيديوهاتهم قنوات الدم والإرهاب التى تبث سمومها وسهامها ضد الدولة من قطر وتركيا، مؤكدا أن أمثال هؤلاء أساءوا لأنفسهم وتجب محاسبتهم على هذه الأفعال التى تسيء لمصر وشعبها وجيشها الأبيض.