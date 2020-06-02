متحدث البرلمان ينعى شهداء الجيش الأبيض.. ويطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بتكريم أسرهم

لحظة في تقديم أرواحهم فداءً لمصر وشعبها فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا وأحبط جميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم الجماعة المارقة وجميع المتربصين بهذا الوطن.

أبطال هذا الجيش

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أسماء شهداء جيش مصر

على مختلف الميادين والشوارع والمؤسسات بالدولة؛ تخليدًا لهم وتكريما لأسرهم ومعاملة جميع الشهداء المنتمين للمنظومة الصحية مثل شهداء مصر الأبرياء من صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.