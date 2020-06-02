AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

متحدث البرلمان ينعى شهداء الجيش الأبيض.. ويطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بتكريم أسرهم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:07 م
الاطباء
الاطباء
Advertisements
فريده محمد
نعى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، شهداء الأطباء من فرق الجيش الأبيض المتوفين إثر مواجهتهم وعلاجهم لمصابي فيروس كورونا المستجد.


وأكد النائب، أن جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وكل من ينتمون للمنظومة الصحية هم الصقور والبواسل والأبطال الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتوجه "حسب الله" فى بيان أصدره اليوم بخالص العزاء لأسر الشهداء متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يسكنهم فسيح جناته، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض انحياز لمصر وشعبها ولم يتردد أبطال هذا الجيش لحظة في تقديم أرواحهم فداءً لمصر وشعبها فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا وأحبط جميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم الجماعة المارقة وجميع المتربصين بهذا الوطن.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أسماء شهداء جيش مصر الابيض على مختلف الميادين والشوارع والمؤسسات بالدولة؛ تخليدًا لهم وتكريما لأسرهم ومعاملة جميع الشهداء المنتمين للمنظومة الصحية مثل شهداء مصر الأبرياء من صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله، عن أسفه الشديد لبعض المغيبين الذين انتقدوا أداء جيش مصر الأبيض وتلقفت فيديوهاتهم قنوات الدم والإرهاب التى تبث سمومها وسهامها ضد الدولة من قطر وتركيا، مؤكدا أن أمثال هؤلاء أساءوا لأنفسهم وتجب محاسبتهم على هذه الأفعال التى تسيء لمصر وشعبها وجيشها الأبيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بمعاملة المتوفين من العاملين بالصحة بسبب كورونا كشهداء

بعد وفاة طبيبة شبرا البهو بالدقهلية.. نواب يطالبون بإطلاق أسماء شهداء كورونا من الأطباء على شوارع ومستشفيات مصر.. ويؤكدون: تضحيات جيش مصر الأبيض ليست أقل من الشرطة والقوات المسلحة

النواب يطالبون المواطنين بمواجهة كورونا خلال اجازة عيد الفطر: الدولة قادرة على مواجهة التحديات في التعامل مع الفيروس.. وبرلمانى: الجيش الأبيض أدى دورا بطوليا

متحدث البرلمان: أكاذيب الإرهابية ضد جيش مصر الأبيض مكانها الطبيعي سلة المهملات

برلماني: بواسل الأطباء لا يقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة

المؤتمر: الجيش الأبيض أفشل مؤامرات الإخوان لشق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية

ترشيحاتنا

النشرة الاقتصادية.. البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة.. ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب.. الدولار يتخطى 16 جنيها

محمد عبد العاطى لـ صدى البلد: الزمالك وبيراميدز فاوضانى بشكل رسمى.. الأهلي يستحق التتويج في حالة إلغاء الموسم.. وحسام غالي مثلي الأعلى

قبل تدهور حالتها الصحية.. رجاء الجداوى: الإصابة بكورونا صعبة جدًا.. فيديو

صلاة العصر .. 3 أفعال شائعة عند صلاتها حذر منها النبي

بعد كسر حاجزالـ 1000 وفاة.. استشاري مناعة يتوقع إرتفاع أعداد ضحايا كورونا الفترة القادمة

تعرف على سر لجوء الأهلي لوزير الرياضة في لافتات نادي القرن الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. ابتكار أحذية فريدة من نوعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي

لهدف إنساني.. سيدة صماء تصمم كمامات شفافة وتتلقى مئات الطلبات

بالأسود الأنيق .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جديدة