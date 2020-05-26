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أخبار البلد

90 ألف مصاب بالجيش الأبيض حول العالم.. و50 مليون في المواجهة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
يحارب على الجبهة الأمامية أكثر من 50 مليون من الأطقم الطبية أخطر عدو للبشرية، وهو فيروس كورونا المستجد.

خلال الحرب على كورونا سقط ضحايا بالمئات من الجيش الأبيض حول العالم.

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وجاء معدل إصابة العاملين من الأطقم الطبية يصل إلى 1%، وحوالي 90 ألف إصابة حول العالم حتى نهاية أبريل.

9200 إصابة
168 وفاة

12490 إصابة
105 وفيات

10400 إصابة
80 وفاة

13522 إصابة
150 وفاة

5733 اصابة
200 وفاة

19400 إصابة
133 وفاة

3300 إصابة
67 وفاة

تركيا
7428 إصابة
24 وفاة

350 إصابة
19 وفاة

وقد وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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