قدرة الماء الفاتر على تنظيف اليد.. كيفية ترطيب الجلد بعد خلع الكمامة.. وحاملو فيروس كورونا دون أعراض ينشرون المرض

- فوائد غسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الفيروسات

- ترطيب الجلد بعد خلع الكمامة





يساعد غسل اليدين باستمرار على إبعاد الجراثيم ولكنه قد يتلف الجلد أيضًا والغسل في الماء الدافئ بدلًا من الساخن يمكن أن يمنع يديك من الجفاف.









ووفقا لموقع health يمكنك استخدام معقم اليدين مؤقتًا بدلًا من الغسيل عندما تكون اليدين مشقوقتين للغاية لتجنب مشاكل الجلد الناتجة عن غسلها باستمرار.









وتقول الدكتورة دانييلا كروشينسكي، مديرة الأمراض الجلدية للأطفال والأمراض الجلدية للمرضى الداخليين في مستشفى ماساتشوستس العام، إن لابد من غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، موضحة أن الماء الفاتر هو الأفضل وليس الساخن.









والحرارة الشديدة ستجفف الأشياء في النهاية ولا تحسن الفعالية، مشيرة إلى أن الماء الساخن يجرد يديك من أي زيوت طبيعية تحتاجها لتبقى ويمكنك استخدام الماء الفاتر مع الكثير من الصابون.









ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا والالتزام بارتداء الكمامة عرض موقع healthline ، المخاطر التي تسببها الكمامة وكيفية تجنب هذة المخاطر فالكمامة تؤدي إلى حكة والتهاب الجلد.













ويؤدي التلاعب بالكمامة وتحريكها باستمرار على الوجه إلى وجود التهابات مزمنة تسبب تفاقم الحكة و مرض التهابي مزمن يحتاج إلى مراهم مرطبة لتهدئة الجلد.









و ارتداء الكمامة لفترات طويلة يؤدي إلى تحفيز حب الشباب في الوجه ، والأكزيما ، والتهاب الجلد الدهني ، والوردية والطفح الحراري ، يمكن أن تنتج الدخنيات من الانسداد والعرق تحت القناع.









كما يؤدي ارتداء القناع إلى تغيير موضعي لميكروبات الجلد معع استخدام القناع ويتعرض الجلد المغطى لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ، وزيادة الرطوبة ، وارتفاع درجات الحرارة ، والمزيد من البكتيريا والكائنات الدقيقة من الفم والجهاز التنفسي.













على عكس حب الشباب ، الذي هو أكثر تعقيدًا من الناحية المناعية ، قال فريدمان إن الدخنيات تنتج مباشرة عن استجابة الجهاز المناعي لخلايا الجلد الميتة والبكتيريا وأملاح العرق في فتحات الجلد حيث لا تنتمي.





ونصح باستخدام المرطبات فور خلع الكمامة مع استخدام مراهم لتهدئة الجلد لمنع حدوث تفاقم والتهاب للجلد مع غسل الوجه بالماء والصابون قبل وضع المرطبات.





قد يكون هناك الكثير من الناس يتجولون دون معرفة أن لديهم COVID-19 ولكن ليس لديهم فكرة أنهم ينشرون الفيروس.









ووفقا لموقع healthline ، جاءت الكلمة الأولى من هذا الاحتمال في أوائل أبريل من مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في مقابلة مع WABE التابعة للإذاعة الوطنية العامة.









وأفاد باحثون في آيسلندا أن 50 في المائة من حالات فيروسات التاجية الجديدة التي ثبتت فائدتها لم تظهر عليها أي أعراض وأجرى الاختبار deCODE ، وهي شركة تابعة لشركة Amgen للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية.









وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الباحثين في سنغافورة حددوا سبع مجموعات من الحالات يكون فيها الانتقال العرضي هو التفسير الأكثر احتمالًا لحدوث الحالات الثانوية.









تم دعم هذا التقرير من قبل دراسة مصدر موثوق نشرت في منتصف أبريل خلصت إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض هم مصدر 44 في المئة من حالات COVID-19 المشخصة.









وفي أواخر أبريل أفيد أن أول شخص معروف يموت من COVID-19 في الولايات المتحدة قبل وفاتها بنوبة قلبية في 6 فبراير في منزلها في شمال كاليفورنيا.









وأشارت دراستان نشرتا في أواخر مايو إلى أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 قد يكونون بدون أعراض.













وأفاد باحثون أن 104 من 128 شخصًا (81 في المئة) على متن سفينة سياحية ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد كانوا بدون أعراض.











