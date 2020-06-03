الدولار مستقر بمستهل التعاملات .. اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلي 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك المركزي المصري
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأدني قيمة له بمصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.77 جنيه للشراء مقابل 15.87 جنيه للبيع.
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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، تنمية الصادرات، عودة، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، البركة، قناة السويس، الاستثمار العربي" عند 15.93 جنيه لشراء و 16.03 جنيه للبيع.