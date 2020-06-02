ما العلاقة بين الفئران وكورونا.. لا تصاب بالمرض وتهدد البشر بتفشيه

يجري العلماء الكثير من الدراسات لمحاولة فهم وطرق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) لمحاولة السيطرة على انتشاره، ومعرفة الكائنات الحية التي قد تكون سببا في نقل العدوى بالفيروس.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فقد توصل العلماء إلى أن الفيروس المستجد الذي يتكاثر لدى البشر وبعض الحيوانات مثل الخفافيش وحيوان الباندول، لا ينتشر بشكل جيد في الفئران.





وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد إجراء إحدى التجارب المهمة ضمن محاولات تطوير علاج جديد واختباره على الحيوانات الغير مصابة بالمرض.





وحاول العلماء إصابة فأر سليم لمرض السارس وكورونا المستجد، ولكن لم يتم نقل العدوى إليه، وعلى الرغم من أن هذا الخبر جيد بالنسبة إلى الفئران باعتبارها ليست سببا محتملا لنقل العدوى إلى البشر، إلا أنه يعد خبرا سيئا للعلماء ومصير البشرية.





وبحسب الدراسة فإن عدم نقل العدوى إلى الفئران، يهدد مصير التوصل إلى علاج، حيث يستخدم العلماء الفئران كحيوانات تجارب لإجراء التجارب خلال التوصل إلى لقاح أو علاج جديد.





ويقول أحد الباحثين الصينيين ويدعى يو تشان وانج بالمعهد الوطني لمكافحة الغذاء والدواء انه هناك حاجة ماسة للعثور على حيوان صغير يتم إخضاعه للاختبارات.