مرتضى منصور يجتمع مع لجنة ملف قضية نادي القرن الخميس

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة يوم الخميس المقبل مع اللجنة المكلفة بتجهيز ملف قضية نادي القرن لمناقشة أخر التطورات الخاصة بالقضية.
ويجهز نادي الزمالك ملفا كاملا عن الأزمة، مع الاستعانة بخبيري اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي.
يأتي هذا من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، بالإضافة إلى رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.
ويسعى مجلس إدارة القلعه البيضاء لاستعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.