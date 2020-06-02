مرتضى منصور يجتمع مع لجنة ملف قضية نادي القرن الخميس

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة يوم الخميس المقبل مع اللجنة المكلفة بتجهيز ملف قضية نادي القرن لمناقشة أخر التطورات الخاصة بالقضية.









ويجهز نادي الزمالك ملفا كاملا عن الأزمة، مع الاستعانة بخبيري اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي.









يأتي هذا من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، بالإضافة إلى رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.









وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.









ويسعى مجلس إدارة القلعه البيضاء لاستعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.