مارجريت عازر: مصر حققت قفزة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان .. فيديو

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي"أعاد مصر لمكانتها في العالم، واستطاعت مصر في عهده أن تحقق قفزة كبيرة جدًا في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت عازر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف الكثير لمصر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
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وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر قبل الرئيس السيسي كانت تسير يومه بيومه، ولكن الرئيس الآن يقوم بمشروعات قومية كبيرة، خلاف مواجهة الإرهاب..
وأشارت مارجريت عازر إلى أن المواطنين لأول مرة يشعروا بأن رئيس الجمهورية يعمل لصالح الأجيال المقبلة، وإلى بناء مصر المستقبل.
وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الرئيس لا يقوم بأعداد مسكنات للاقتصاد المصري ويسعى إلى التطور الجذري في كافة المجالات.