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رياضة

أخبار الأهلي.. النادي يقطع علاقته بتركي آل الشيخ والأخير يرد.. صفعة لحسام عاشور.. ومرتضى يعلق على قرارات الخطيب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:47 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ظهوره على قناة النادي الليلة، للرد على بيان النادي الأهلي الذي تم نشره اليوم الثلاثاء، بخصوص الأزمة مع المستشار تركي آل الشيخ، ولقب نادي القرن الإفريقي.



تركت إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم تحديد موقف حسام عاشور من التواجد ضمن عناصر الفريق من عدمه حتى نهاية الموسم.



قدمت الشؤون القانونية بالنادي الأهلي مذكرة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية.




كشف رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، عن موقفه من قضية تتويج الأهلي بلقب نادي القرن، ومطالبة الزمالك باللقب. 



اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، 5 قرارات بالإجماع في جلسته اليوم، الثلاثاء، لحسم الجدل بشأن العديد من الأمور، واتخاذ خطوات رسمية وسريعة فيها.



شهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات بين تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء محمد سراج الدين.

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