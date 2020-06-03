تجارة القاهرة تحذر الطلاب من سرقة الأبحاث وتحدد موعد التسليم

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن أن تسليم الأبحاث لطلاب سنوات النقل يكون من خلال موقعها الرسمي فقط على شبكة الإنترنت.
http://www.foc.cu.edu.eg
وأَضافت الكلية، أن أية رابط متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لن يعترف به، محذرة أنه من الممكن أن يكون شخص يجمع البيانات من الطلاب والأبحاث.
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وأشارت كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن خطوات تسليم البحث تتمثل فى الآتى:
- الدخول على الموقع
- اختيار البرنامج (عربي/انجليزي/جورجيا/اكتواري)
- اختيار الفرقة
- اختيار المادة و اتباع خطوات ارسال البحث
ونوهت الكلية، أن أخر موعد لتسليم الأبحاث، هو 15 يونيو الجاري، في تمام 11:59 مساءا. كما قالت الكلية أن جميع الأسئلة الخاصة برفع الرسائل البحثية يتم جمعها مع على جروب الطلاب الرسمي لاعتمادها من العميد ومن ثم إجابتها للطلاب.