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تعليم

تجارة القاهرة تحذر الطلاب من سرقة الأبحاث وتحدد موعد التسليم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:01 ص
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي


أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن أن تسليم الأبحاث لطلاب سنوات النقل يكون من خلال موقعها الرسمي فقط على شبكة الإنترنت.
http://www.foc.cu.edu.eg

وأَضافت الكلية، أن أية رابط متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لن يعترف به، محذرة أنه من الممكن أن يكون شخص يجمع البيانات من الطلاب والأبحاث.

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وأشارت كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن خطوات تسليم البحث تتمثل فى الآتى: 
- الدخول على الموقع
- اختيار البرنامج (عربي/انجليزي/جورجيا/اكتواري)
- اختيار الفرقة
- اختيار المادة و اتباع خطوات ارسال البحث

ونوهت الكلية، أن أخر موعد لتسليم الأبحاث، هو 15 يونيو الجاري، في تمام 11:59 مساءا. كما قالت الكلية أن جميع الأسئلة الخاصة برفع الرسائل البحثية يتم جمعها مع على جروب الطلاب الرسمي لاعتمادها من العميد ومن ثم إجابتها للطلاب.
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