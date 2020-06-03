مبيعات جينيسيس تنخفض فى شهر مايو بسب فيروس كورونا

أعلنت شركة جينيسيس لصناعة السيارات الفاخرة أن مبيعاتها تراجعت في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على خلفية استمرار تأثير الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد على قطاع صناعة السيارات ومختلف الصناعات الأخرى.





وأضافت شركة جينيسيس أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 9% إلى 5118 وحدة في الشهر الماضي، لكن المبيعات الخارجية انخفضت بنسبة 44% خلال الفترة المذكورة.





والجدير بالذكر أنه في أواخر مايو، استأنف مصنع جينيسيس العمل لكنه لم يعمل بكامل طاقتا بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد وسط المخاوف من الفيروس ، وفي الفترة من يناير إلى مايو، انخفضت المبيعات بنسبة 15%.





وكانت جينيسيس كشفت عن سعر G80 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيبدأ سعرها من 47,700 دولار أمريكي عندما يتم طرحها للبيت هناك هذا الصيف .





وهو ما يعني أنها تكلف أكثر من سابقتها بـ 5,150 دولار ، وتمتلك السيارة تصميمًا جديدًا جريئًا وأكثر رقيًا من ذي قبل .