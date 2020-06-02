عبدالله النجار: على المتعافى من كورونا رد الجميل والتبرع بالبلازما للمريض.. فيديو

علق الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية على فتوى مجمع البحوث الإسلامية، التي أفتت بوجوب التبرع للبلازما للمتعافين من كورونا.





وقال عبدالله النجار، في مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، إن إنقاذ النفس البشرية واجب شرعي، فمن أحيا النفس الإنسانية فكأنما أحيا الناس جميعا لقوله تعالى "(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).





وأشار إلى أن الخطاب هنا لمن يقدر على القيام بالمساعدة في هذا الأمر، وقد أثبت العلم أن من من الله عليهم بالشفاء وتعافوا من الإصابة بكورونا، قد جعل الله في دمائهم قدر من المناعة للحد من انتشار هذا الفيروس بل والقضاء عليه.





وأكد أنه إذا كان الله قد أنعم عليهم بنعمة الشفاء فلا جزاء لذلك إلا أن يردوا الجميل وينقذوا غيرهم من النفس البشرية التي أصيبت بهذا الفيروس.



