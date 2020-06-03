رسميا .. انطلاقBMW الفئة الرابعة 2021 .. صور

اعلنت شركة السيارات الاشهر حول العالم BMW ، الكشف رسميًا عن سياراتها الفئة الرابعة 2021 الجديدة كليًا، والتي تأتي بتغييرات جذرية وواضحة على صعيد التصميم والأداء والتقنيات.





أما عن الشكل الخارجى ، فالشبك الأمامي الجديد، أصبح عموديًا وليس أفقيًا كما عودتنا بي إم دبليو، حيث كان الشبك الأفقي هو العلامة الفارقة في سيارات BMW القديمة مثل الجيل الأول من الفئة الخامسة. على عكس تلك السيارة، فإن هذا الجيل الجديد من الشبك أصبح أكبر بكثير.





هذا النمو بالحجم لم يكن فقط في الشبك، وإنما في كامل السيارة، حيث أصبحت أطول بمقدار 13.2 سم وأعرض بمقدار 2.5 سم، وتأتي السيارة بأضواء أمامية جديدة LED بصورة قياسية مع مصابيح DRL على شكل حرف U تحيط بالشبك، في حين تحتوي الأضواء الخلفية الأصغر حجمًا على مصابيح LED تجعل الكوبيه تتماشى مع سيارات BMW العصرية الأخرى.





المقصورة هي مثال رائع على العملية والبساطة، حيث تتوفر عجلة قيادة رياضية جلدية ومقاعد رياضية معاد تصميمها بشكل قياسي. كما كان من قبل، يمكن أن تتسع الفئة الرابعة لأربعة أشخص بشكل مريح، أو خمسة أشخاص بصعوبة، وتم نقل زر التشغيل/الإيقاف إلى الكونسول الوسطي، وهناك مقبض جديد لناقل الحركة. وحصلت موديلات M Sport على مزايا إضافية مثل حشوة الركبة الناعمة على جوانب الكونسول وألواح عتبة الباب الخاصة وعجلة القيادة M Sport. في حين تتوفر شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بصورة اختيارية.





ستتوفر الفئة الرابعة بـ 3 طرازات مبدأيًا، 430i و 430i xDrive و M440i xDrive ، أولًا ستعتمد 430i على محرك 2.0 توربو رباعي الأسطوانات بقوة 255 حصان وعزم دوران يبلغ 294 رطلًا قدمًا، أي بزيادة 7 حصان / 36 رطلًا. كما يعد المحرك M440i B58 سعة 3.0 لتر تيربو ستة أقوى، بقوة 382 حصانًا و 369 رطلًا قدمًا، ويكتمل سرعة الجري 0-60 ميل في الساعة في 4.3 ثانية. تحتوي جميع الإصدارات على علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات. ومن الجدير بالذكر أن M440i يكتسب مولد بداية 48 فولت لتعزيز الأداء وتحسين التشغيل السلس لنظام الإيقاف / البدء التلقائي.





إن الفئة الرابعة هي الأكثر تطورًا على الإطلاق، حيث أصبحت مليئة بأحدث معدات السلامة وميزات الاتصال الخاصة بالعلامة التجارية. تحتوي جميع الإصدارات على تحذير قياسي لمغادرة الممر وكشف النقطة العمياء، في حين تشتمل أنظمة القيادة الذاتية الإضافية من المستوى 2 على مساعد حفظ المسار وتشغيل السيارة بدون استخدام اليدين لفترة طويلة.





يتوفر أيضًا نظام كاميرا الرؤية ثلاثية الأبعاد ومسجل محرك جديد. يتضمن نظام المعلومات والترفيه الآن أحدث iDrive 7 مع شاشة افتراضية مركزية مقاس 8.8 بوصة يمكن ترقيتها إلى شاشة مقاس 10.25 بوصة. تم تحسين التنقل الآن عبر نظام خرائط BMW المستند إلى السحابة، وأخيرًا أصبح Android Auto قياسيًا في كل فئة 4.





وتبدأ الأسعار من 45,600 دولارًا أمريكيًا لـ 430i، وتزداد إلى 47,600 دولارًا أمريكيًا لـ 430i xDrive و 58,500 دولارًا أمريكيًا لـ M440i xDrive.