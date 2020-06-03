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رياضة

قناة الزمالك: الفيفا أخطر اتحاد الكرة أن نادينا هو الأفضل في أفريقيا .. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عرضت قناة نادي الزمالك، مستندًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، يشير لأحقية نادي الزمالك بقمة الأندية الإفريقية في القرن العشرين.

ونشرت قناة نادي الزمالك مستندًا من الفيفا، لترتيب الأندية الإفريقية عام 2000، تم ارساله للاتحاد المصري لكرة القدم، وكان فيه نادي الزمالك متربعًا على قمة الأندية الإفريقية بعدد البطولات.

وذكر خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي، أن عبده صالح الوحش، رئيس النادي الأهلي السابق، كان رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يخرج هذا المستند للنور

وأثيرت في الفترة الأخيرة، قضية أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، حيث يطالب نادي الزمالك بسحب اللقب من النادي الاهلي ومنحه له بحجة فوزه ببطولات قارية أكثر من المارد الأحمر.

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