50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصحف القومية





وأعلنت الهيئة انه تم رصد خمس حالات مؤكدة بمؤسسة الأهرام ، حيث خضع اثنان لإجراءات العزل المنزلي مع الحصول علي بروتوكول العلاج اللازم، وتم حجز اثنين اخرين بمستشفيات العزل الحكومي، والأخير تم عزله بمستشفي السكة الحديد بأبو زعبل.

كما قررت لجنة إدارة الأزمة في مؤسسة الاهرام باجتماعها اليوم اتخاذ عدة قرارات مهمة شملت ما يلى:





1- أي زميل تظهر عليه بعض أعراض كورونا يتم على الفور عمل أشعة مقطعية و تحليل دم كامل وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة .. وفى ضوء نتيجة هذا الاجراء يتم التعامل مع الزميل علاجيا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور.





2- في حالة ظهور نتيجة التحاليل و الأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بكورونا يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة و الاستمرار في العزل والعلاج المنزلى.





3- في حالة إيجابية المسحة للزميل يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة على الفور.





ورصدت الهيئة فى مؤسسة أخبار اليوم وفاة أحد العاملين اليوم بمؤسسة أخبار اليوم اثر إصابته بفيروس كورونا كما رصدت مؤسسة أخبار اليوم 11 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث تلقي 3 منهم العلاج وخرجوا من المستشفي ويخضع 3 اخرون للعلاج بمستشفيات العزل الحكومي وتم إصدار خطاب تحويل من الهيئة لمستشفي السكة الحديد، وصدرت من الهيئة خطابات تحويل للمستشفيات لثلاثة آخرين، ويخضع الأخير لاجراءات العزل المنزلي وبروتوكول العلاج.





كما رصدت المؤسسة 38 حالة اشتباه نتيجة الاختلاط بحالات إصابة ، وتم عزلها منزليًا ومتابعتها طبيًا تحت إشراف رئيس الادارة الطبية بالمؤسسة.





أما مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر: رصدت المؤسسة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا ، حيث خضع 5 منهم لاجراءات العزل المنزلي ، وتم احتجاز 5 بمستشفيات العزل كما رصدت المؤسسة 17 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وتم عزلهم منزليًا ومتابعتهم طبيا من قبل الادارة الطبية بالمؤسسة.





وقررت منح 12 من العاملين بالمؤسسة اجازة لمدة 21 يوما نتيجة مخالطتهم لبعض حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وتواصل المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي بجميع فروعها، وكذلك توفير أدوات التعقيم للعاملين بالمؤسسة.

أما مؤسسة روزاليوسف: تواصل المؤسسة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي ، كما تم تشكيل لجنة للمرور بشكل يومي علي المؤسسة لرصد ومتابعة الاجراءات المتبعة.





ويتم تعقيم المؤسسة بشكل كامل يوم الجمعة ، بالإضافة لعمليات التطهير والتعقيم التي تتم بشكل يومي ورصدت المؤسسة 12 حالة إصابة بفيروس كورونا ، حيث تم احتجاز احدهم بالعزل بمستشفي السكة الحديد بابو زعبل وآخر بمستشفي صيدناوي، وخضع 8 منهم لاجراءات العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الطبي، وتم منح احدهم اجازة أسبوعين ومتابعته طبيًا، والأخير تحولت نتيجته من ايجابيه لسلبية وجار الانتهاء من إجراءات خروجه من العزل.





أما مؤسسة دار المعارف: تواصلت عمليات التطهير والتعقيم بمؤسسة دار المعارف بشكل كامل وتوفير الكمامات وقفازات ومواد التطهير للعاملين، وتواصل الادارة الطبية متابعة حالات الاشتباه بها في حالة ظهور أي طارئ.





ورصدت المؤسسة حالتي إصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تحويل احدهما بموجب خطاب من الهيئة لمستشفي سكك حديد مصر وتم توقيع الكشف الطبي عليه ومنحه بروتوكول العلاج اللازم وعزله منزليًا، وتم حجز الحالة الأخيرة بالرعاية بأحد المستشفيات كما رصدت المؤسسة 5 حالات اشتباه نتيجة لمخالطة بعض المصابين ، وتم عزلهم منزليًا مع المتابعة من قبل الادارة الطبية بالمؤسسة.





أما مؤسسة دار الهلال: تواصلت جهود التطهير والتعقيم بشكل كامل بكافة ارجاء المؤسسة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ورصدت المؤسسة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا ، حيث يخضع احدهم للعلاج بمستشفي شبرا العام، وآخر بالمستشفي القبطي و5 بالعزل المنزلي مع حصولهم علي بروتوكول العلاج، وآخر بمستشفي صدر العباسية، واثنين اخرين قد تماثلا للشفاء وخرجا من مستشفي العزل وفي فترة النقاهة.





أما الشركة القومية للتوزيع: تواصل المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بالمبني الرئيسي وكافة افرع المؤسسة، وتم رصد حالتي اشتباه وجار اجراء الأشعة المقطعية وكافة التحاليل للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات الطبية.





أما وكالة انباء الشرق الاوسط: واصلت المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بها، مع التركيز علي الدورين السادس والتاسع حيث سبق وان ظهرت حالتان بهما كما واصلت المؤسسة متابعة الاجراءات الاحترازية الوقائية بها والحرص علي تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في صالة التحرير والمندوبين والأقسام المختلفة ، وتخفيض أعداد العاملين في القطاعين الصحفي والإداري حيث ان الطاقة الفعلية للعاملين بالمؤسسة الان 25٪؜ من قوة العمل.



