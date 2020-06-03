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أخبار العالم

أكثر من 30 ألف وفاة بـ فيروس كورونا في البرازيل.. والإصابات تتجاوز نصف المليون

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:31 ص
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز 30 ألف
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قسم الخارجي
تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البرازيل، حاجز الـ30 ألف حالة وفاة، حسبما أعلنت السلطات الحكومية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

فيما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 555 ألف حالة، حيث تأتي في المرتبة الثانية في الدول الأكثر من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

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في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العاليمة إنه  لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يفقد قوته خلال فترة الصيف.

وأصاب الفيروس أكثر من 6 ملايين شخص في دول العالم، بينما قتل ما لا يقل عن  370.000 شخص.
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