أكثر من 30 ألف وفاة بـ فيروس كورونا في البرازيل.. والإصابات تتجاوز نصف المليون

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البرازيل، حاجز الـ30 ألف حالة وفاة، حسبما أعلنت السلطات الحكومية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





فيما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 555 ألف حالة، حيث تأتي في المرتبة الثانية في الدول الأكثر من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.





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في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العاليمة إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يفقد قوته خلال فترة الصيف.



