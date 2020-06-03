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منوعات

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:57 ص
خلفية هاتف
خلفية هاتف
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عزة عاطف
المعظم يميل لوضع صورة جميلة لمنظر طبيعي كخلفية لهاتفه، لكن صورة "ملعونة" لبحيرة رائعة محاطة بالأشجار والجبال قد تدمر هاتفك بالكامل، خاصة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندروبد من جوجل.

وبمجرد حفظ الصورة كخلفية، فإنها تقوم بتدمير أجهزة معينة مثل مجموعة هواتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy وهواتف بيكسل Pixel الخاصة بجوجل Google. 

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ووفقًا لمستخدمي مواقع التواصل، فإن الصورة تؤثر على علامات أخرى للهواتف مثل وان بلس OnePlus ونوكيا Nokia وفقًا لصحيفة "مترو".

وعند حفظ الصورة كخلفية تقوم بتنشيط خطأ في نظام الهاتف يؤدي إلى أن يكون الهاتف "soft -bricked'' فيما معناه ظهور الهاتف وكأنه يعمل لكنه رغم ذلك يستمر في التعطل وعرض شاشة خطأ Error.

وسلط أحد مستخدمي موقع التغريدات تويتر، الضوء على الخطأ، وحذر من تحميل الصورة على الهواتف، قائلًا: "لا تقم أبدًا بتعيين هذه الصورة كخلفية، خاصة لمستخدمي هواتف سامسونج المحمولة! سيؤدي ذلك إلى تعطل هاتفك! لا تحاول ذلك! إذا أرسل لك شخص ما هذه الصورة، يرجى تجاهلها".

وتؤثر الصورة على الأجهزة التي تعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل Android 10، ووفقًا لمطور تحدث إلى موقع Android Authority فإن الخطأ ينشأ لأن نظام أندرويد لا يمكنه التعامل مع مساحة اللون في الصورة، لذا يرسل الهاتف إلى حلقة لا نهائية من المعالجة. 

وأوضح الموقع أن "المشكلة الرئيسية هنا هي أن SystemUI يتعامل فقط مع صور sRGB لخلفية الشاشة وليس لديه أي فحص مقابل خلفيات غير sRGB"، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل معين في فئة ImageProcessHelper.

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صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

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