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أخبار العالم

التزموا بحظر التجول.. ميلانيا ترامب تعلق على استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:06 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
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رحيم يسري
طالبت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين بالالتزام بحظر التجول، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأمريكية وأمام البيت الأبيض، على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد.

وقالت ميلانيا في تغريدة على تويتر "مع اقتراب الليل.. أحث جميع المواطنين على الامتثال لحظر التجول، تطهير الشوارع ، والبقاء في الداخل لقضاء الوقت مع أحبائهم". 

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وتابعت ميلانيا "جميع المدن والمجتمعات والمواطنين يستحقون الحفاظ على سلامتهم ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا عملنا معًا من أجل التعافي والسلام".

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن وعدد من المدن، حيث يتجمع المتظاهرون في محيط البيت الأبيض احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة منيابوليس.
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