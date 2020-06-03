الشعب الليبي سيضربك ليلاً ونهارًا.. ضاحي خلفان يواصل هجومه على أردوغان

وجّه ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، رسالة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وغرّد قائلا: "زعيم المليشيات الداعشية السورية رجب طيب أردوغان يصاب بصدمة نفسية... جراء مقاومة أحرار ليبيا لمخططه الاستعماري".





وأيضا وجه رساله اخرى له عبر تويتر قائلًا : " الشعب الليبي عنيد يا اردوغان... سيضربك مرارا وتكرارا ليلا ونهارا...حتى تولي ..فرارا".



