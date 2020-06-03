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أخبار العالم

الشعب الليبي سيضربك ليلاً ونهارًا.. ضاحي خلفان يواصل هجومه على أردوغان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
وجّه ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، رسالة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرّد قائلا: "زعيم المليشيات الداعشية السورية رجب طيب أردوغان يصاب بصدمة نفسية... جراء مقاومة أحرار ليبيا لمخططه الاستعماري".

وأيضا وجه رساله اخرى له عبر تويتر قائلًا : "الشعب الليبي عنيد يا اردوغان... سيضربك مرارا وتكرارا ليلا ونهارا...حتى تولي ..فرارا".

وكان القائد العام السابق لشرطة دبي،  قد أكدأنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، قائلا: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".
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