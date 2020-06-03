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أخبار العالم

إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:12 ص
إصابة 5 بينهم ضابطان
إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضابطان خلال إطلاق نار في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.

وسمع دوي إطلاق نار متكرر في المنطقة، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن مقتل مشتبه به بعدما فتحت الشرطة النار عليه، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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وبحسب المصادر ، بدأ مسلح بإطلاق النار لأسباب غير معروفة، بينما تمكن الضباط من التعامل معه، ولم تتضح مدى إصابة الشرطيين.

وتشهد عدد من المدن الأمريكية احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد على يد الشرطة، حيث تستمر الاحتجاجات العنيفة في المدن على رأسها العاصمة واشنطن رغم سريان حظر التجول.
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