إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضابطان خلال إطلاق نار في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.





وسمع دوي إطلاق نار متكرر في المنطقة، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن مقتل مشتبه به بعدما فتحت الشرطة النار عليه، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".





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وبحسب المصادر ، بدأ مسلح بإطلاق النار لأسباب غير معروفة، بينما تمكن الضباط من التعامل معه، ولم تتضح مدى إصابة الشرطيين.



