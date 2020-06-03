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منوعات

توابع كورونا في بريطانيا: إغلاق مستشفيات العزل وتوسع في مستشفيات الأمراض النفسية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت بريطانيا منذ أيام تخفيف قيود الحظر والسماح لمواطنيها بالخروج من المنازل والتجول في الشوارع وممارسة نشاطهم العادي ولكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن التقارير تشير إلى ارتفاع حالات الاكتئاب و سوء الحالة النفسية وزيادة معدلات الانتحار في الفترة الماضية بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة على المواطنين. 

أشارت التقارير الطبية إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في مستشفيات علاج الأمراض النفسية بدلا من مستشفيات العزل، بسبب زيادة عدد المرضى النفسيين الناتج عن العزلة والبقاء في المنازل مدة كبيرة في الفترة الماضية. 

وأوضح استطلاع أخير قام به باحثون في مجال الطب النفسي في بريطانيا ، أن معدل حالات المرضى النفسيين زاد 3 أضعاف خلال فترة الإغلاق وبالرغم من وفيات فيروس كورونا بدأت وفيات مرضى الاكتئاب تأخذ مساحة ليست قليلة على خريطة الموتى. 

واقترحت الصحة على الحكومة توسيع المستشفيات النفسية وعلاج المواطنين من الاكتئاب واليأس الذي وصلوا إليه بسبب البقاء بمفردهم في المنازل لشهور . 
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