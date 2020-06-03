بسبب الاحتجاجات.. تراجع الدولار أمام معظم العملات العالمية اليوم الأربعاء

سعار الدولار تراجعًا أمام معظم العملات اليوم الأربعاء، لتشجع احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازتهم من الأصول عالية المخاطر. سجلت أتراجعًا أمام معظم العملات اليوم الأربعاء، لتشجع احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازتهم من الأصول عالية المخاطر.

الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا. كما ارتفعلأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.

الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة. وصعد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعفبشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.









وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني والين والفرنك السويسري ليتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

كما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا أكثر من 1% أمام نظيرة الأميركي إلى 0.6982 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير.

الاقتصاد الأسترالي انكمش كما كان متوقعا في الربع الأول. وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع أسعار السلع الأولية. وقلص الدولار الأسترالي مكاسبه ليتداول عند 0.6937 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات أنانكمش كما كان متوقعا في الربع الأول. وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع

وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.6430 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.

العملة الأمريكية لأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار، وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس. كما نزلتلأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار، وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس.





وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين.