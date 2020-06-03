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اقتصاد

بسبب الاحتجاجات.. تراجع الدولار أمام معظم العملات العالمية اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:23 ص
الدولار
الدولار
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وكالات
سجلت أسعار الدولار تراجعًا أمام معظم العملات اليوم الأربعاء، لتشجع احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازتهم من الأصول عالية المخاطر. 
 
كما ارتفع الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا. 
 
وصعد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة. 


وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني والين والفرنك السويسري ليتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة. 
  
كما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا أكثر من 1% أمام نظيرة الأميركي إلى 0.6982 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير.
 
وقلص الدولار الأسترالي مكاسبه ليتداول عند 0.6937 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي انكمش كما كان متوقعا في الربع الأول. وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع أسعار السلع الأولية.
 
وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.6430 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.
 
كما نزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار، وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس.

وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين.
 
ونزلت العملة الأمريكية إلى 108.51 ين متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الآسيوية اليوم.
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