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أخبار العالم

500 مليون دولار.. وزير يمنى يعلق على دعم السعودية لبلاده

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:28 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج بنجاح مؤتمر المانحين لليمن الذى استضافته العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بمشاركة دولية كبيرة.


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وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عن تفاؤله بما بعد المؤتمر من حيث وجود آلية تنفيذية بين الحكومة اليمنية والمانحين، ومن ثم بين أذرع الأمم المتحدة التي تذهب إليها الأموال لكي تتم عملية توزيع المواد الغذائية والدوائية والإنسانية على المواطن اليمني بكل أرجاء الجمهورية بدون استثناء.


ونوه الوزير العوج إلى الالتفاف الكبير للمجتمع الدولي ومساندته للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة الراهنة نتيجة انتشار جائحة كورونا وأثرها السلبي على حياة المواطن اليمني، كما تطرق إلى الجهود الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها على مختلف المجالات الحيوية.


 وجدد التأكيد أن أكبر المانحين لليمن هي المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت اليوم عن تقديم 500 مليون دولار لصالح الملف الإنساني في اليمن عام 2020م، مشيرا إلى حذو بقية المانحين حذو المملكة بنسب متفاوتة.


 وذكر الوزير اليمني أن حكومة بلاده ستقوم عقب مؤتمر المانحين 2020 إلى تقديم رؤيتها بشأن تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات وإيصال المساعدات للمستفيدين بالشكل المناسب، مع ضمان عدم ذهابها إلى تمويل الميليشيات بالصراع الداخلي، وكذا تقديم الحكومة رؤيتها لإيجاد آلية رقابة وتدقيق من طرف ثالث لضبط أي اختلالات في أنشطة المنظمات الدولية.


 وأكد أهمية افتتاح العديد من المنظمات مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت اليمنية، في تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لمساعدة تلك المنظمات بتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.

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