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برلمان

برلماني يطالب وزير التعليم بمعرفة أسباب توقف مسابقة المعلمين عام 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:01 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه ينتظر مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به للدكتور طارق شوقى وزير التعليم بشأن مصير مسابقة المعلمين عام 2020 بعد توقفها حتى الان.

وطالب دوير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسرعة مناقشة مجلس النواب لطلب الإحاطة ، وذلك لمعرفة أسباب توقف مسابقة المعلمين عام 2020 وعدم اتخاذ أى إجراءات بشأنها حتى الان.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا". 

وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
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