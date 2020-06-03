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فن

ريم البارودي تدعي على متابع بسبب وصفها بالمذلولة لـ أحمد سعد.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:32 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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ميرنا محمود
نشرت ريم البارودي عبر حسابها  الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام مجموعة من الصور  بصحبة الفنانة زينة ومحمد علاء من كواليس مسلسل "جمع سالم"  وعلقت علي الصورة قائلة: "وحشتوني".

حازت الصورة علي اعجاب الكتير من متابعي ريم البارودي،ولكن  تلقت تعليقًا من احد متابعيها  أثار غضبها  حيث قال لها: "كرامة المراة لا يمكن تتعوض والناس دايما بتشوف ريم البارودي انسانة مذلولة بسبب لزقها في أحمد سعد.. التاريخ لا يمحى لذلك يجب اخذ العبرة".

وأضاف: "لا تذلي بنفسك لاي رجل في الدنيا حتى اذا احببتيه لان الحب شيء و الكرامة شيء اخر وحتى الرجل بيكره المراة اللي معندهاش كرامة"

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مما جعل  ريم البارودي تخرج عن شعورها و تنفعل  قائلة : "هبل هبل هبل عبث ربنا يشفيك ويجعلك عبره بس اضحوكه وروح امسك اي كتاب وذاكر وبالذات التاريخ وياريت يبقي تاريخ بلدك مش فنانين ايه اللي يفرق واحد زيك عّن راجل يطوع في الجيش هاااااجاي تقول اي سم وخلاص بس".

 وتابعت: "بالنسبه لي اهبل وعبيط ولازم تخرج من السوشيال ميديا وتبقي راجل كده عارف يعني ااايه راجل الاول معتقدتكش يبقي بلوك".

يذكر أن   الفنانة ريم البارودي،انفصلت عن أحمد سعد منذ سنوات ولكن يبقي الحديث عن علاقتهم مستمر و يثير الجدل باستمرار 
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