الإنتاج الحيواني بالنوبارية: لدينا 1300 رأس ماشية في المحطة.. وملتزمون بالإجراءات الاحترازية

قال وليد صبرى، مدير مزرعة الإنتاج الحيوانى بالنوبارية إن محطة الإسراء والمعراج للإنتاج الحيوانى يتوافر بها أبقار لإنتاج الالبان، مشيرا إلى أنه يتم تطويرها لأصناف ثنائية الغرض.





وأضاف "صبرى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أن المحطة يتوافر بها جاموس مصرى وجاموس مصرى إيطالى، بالإضافة إلى ملحق بالمحطة يتكون من اثنين "محلب" من أحدث الأنواع، و يقوم بإعطاء جميع البيانات للحيوانات بكميات الألبان على اجهزة الكمبيوتر.





وأوضح أن المحطة لها دور إرشادى فى توعية المزارعين بشأن مخاطر فيروس كورونا وصغار المنتجين، لافتا إلى أنه يتم توفير سلالات من الجلاد المحسنة وراثيا وتوزيعها على المزارعين فى صورة قروض ميسرة.





وأفاد أنه يتم تدريب السيدات على تصنيع الألبان والمنتجات من أجل المساهمة فى حل مشكلة التسويق لمنتجاتهن لأنهن لن يستطعن نقل الألبان إلى المدينة، نظرا لأنها تحتاج إلى مبردات وتكلفتها عالية، بالإضافة إلى توفير الجمعيات الزراعية الألياف الخضراء وتوفير الجمعية العامة للمركزات.





وأكد أن المحطة تقوم بتوزيع منتجاتها على منطقة النوبارية ومنافذ الدقى بوزارة الزراعة والشركات التى تنتج الألبان النظيفة التى تكون نسبة البكتيريا بها قليلة، متابعا أن عدد المواشي بالمحطة وصل الى 1300 رأس، من الأبقار والجاموس، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.