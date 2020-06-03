AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:49 م
حملة أبو العينين
حملة أبو العينين لتطهير شوارع الجيزة
Advertisements
مصطفى كرم _ إيهاب أشرف
وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتنظيف للعديد من الشوارع لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية. 

وقام أعضاء الحملة بتطهير عدد من الشوارع بمحافظة الجيزة ، وذلك استكمالا لأعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الخرطة الجديدة و منطقة شجرة الدر شياخة رابعة. 


كما قامت الحملة بتطهير شارع رفعت في اتجاه شارع عشرو وشارع هيكل من شارع رفعت وشارع حسين محمد إبراهيم من شارع سيدي جابر وحارة حسب الله من شارع الحريه وشارع رزق محفوط وشارع جمال عبد الناصر وذلك القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد. 


وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم الـ 23 للحملة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر 30 شارعا وميدانا بـ الجيزة.. صور

الاسبوع الرابع لحملة تطهير الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم مكتبة الطفل وشوارع ومدارس المنيب

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 5 مدارس بـ منطقة ساقية مكي

لليوم الـ5 على التوالى.. حملة النائب «أبو العينين» تعقم 4 مدارس فى الجيزة

لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة

حملة أبو العينين تستجيب لأهالي الجيزة وتعقم الساحة الشعبية لثالث مرة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لن نتأثر بالتفاهات.. وفاء عامر تستغيث من عدم توفر الكمامات بالصيدليات

الحكومة تعفي القطاع الصناعي المتعثرين من 5.31 مليار جنيه مديونيات عقود الغاز

حفاظا على صحة الطلاب.. تحرك برلماني لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

دعاء الرسول عند الخوف من أمر معين

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الحدود العراقية الإيرانية

بتعليق غامض.. دينا الشربيني تشارك جمهورها بصورة من لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا

فستان أسود و مكياج صاخب.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى أحدث ظهور لها

خلطة كنتاكي.. طريقة عمل الدجاج المقرمشة في البيت