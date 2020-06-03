مسئولية وطنية.. حملة النائب أبو العينين تواصل تطهير وتعقيم شوارع الجيزة.. شاهد

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتنظيف للعديد من الشوارع لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار المسئولية وانطلاقا من الواجب الوطني لمساندة الدولة في الفترة الحالية.





وقام أعضاء الحملة بتطهير عدد من الشوارع بمحافظة الجيزة ، وذلك استكمالا لأعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الخرطة الجديدة و منطقة شجرة الدر شياخة رابعة.









كما قامت الحملة بتطهير شارع رفعت في اتجاه شارع عشرو وشارع هيكل من شارع رفعت وشارع حسين محمد إبراهيم من شارع سيدي جابر وحارة حسب الله من شارع الحريه وشارع رزق محفوط وشارع جمال عبد الناصر وذلك القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد.







